Путина и Бастрыкина просят проверить правительство Комаровой на предмет оказания давления при проведении конкурса главы в ХМАО

У губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой очередной скандал. Житель региона Роман Уткин обратился к президенту России Владимиру Путину и руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить телеграм-канал, который, предположительно, может быть связан с высокопоставленными сотрудниками правительства ХМАО.