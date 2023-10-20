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Путина и Бастрыкина просят проверить правительство Комаровой на предмет оказания давления при проведении конкурса главы в ХМАО

Путина и Бастрыкина просят проверить правительство Комаровой на предмет оказания давления при проведении конкурса главы в ХМАО

У губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой очередной скандал. Житель региона Роман Уткин обратился к президенту России Владимиру Путину и руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить телеграм-канал, который, предположительно, может быть связан с высокопоставленными сотрудниками правительства ХМАО.

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