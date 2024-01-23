Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России По его словам, из-за существования такой возможности Германия вооружается вместе с союзниками по НАТО, сообщает телеканал ZDF.
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