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Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим Юлия ЧелкановаЛетний сезон в курортном городе Анапа обещал быть идеальным для всех отдыхающих.

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