Номинант на "Оскар" Юра Борисов записал сопровождение для программы Гуменника

Группа Этери Тутберидзе провела открытую тренировку в Москве. Александра Трусова показала актуальную форму, Даниил Глейхенгауз рассказал о сотрудничестве с актером Юрой Борисовым, а Тутберидзе проводила экспресс-разборы ошибок.
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