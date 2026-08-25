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Номинант на "Оскар" Юра Борисов записал сопровождение для программы Гуменника

Номинант на "Оскар" Юра Борисов записал сопровождение для программы Гуменника

Группа Этери Тутберидзе провела открытую тренировку в Москве. Александра Трусова показала актуальную форму, Даниил Глейхенгауз рассказал о сотрудничестве с актером Юрой Борисовым, а Тутберидзе проводила экспресс-разборы ошибок.

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