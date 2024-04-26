Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) остались довольны состоявшейся беседой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам закрытой встречи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии