Прохор Шаляпин считает смерть Лены Миро постановкой

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Пятым каналом выразил сомнения по поводу смерти блогера Лены Миро. Шаляпин заявил, что не располагает никакими доказательствами её кончины, включая фотографии или официальные сообщения, и выразил надежду, что информация о смерти оказалась недостоверной.