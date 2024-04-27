Прохор Шаляпин считает смерть Лены Миро постановкой

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Пятым каналом выразил сомнения по поводу смерти блогера Лены Миро. Шаляпин заявил, что не располагает никакими доказательствами её кончины, включая фотографии или официальные сообщения, и выразил надежду, что информация о смерти оказалась недостоверной.
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