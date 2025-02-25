Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»

Ранее Глушенков признался, что предпочитает пить пиво после матчей, а не колу: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?» – Как будто бы спортсмен твоего уровня должен внимательней подбирать слова – ты же пример для многих молодых футбиков.