Американцы так старались, помогали Украине — а теперь нет денег для устранения разрушительных последствий урагана «Хелен», прошедшего по США.
А в Америке жить хорошо
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Пиндосы уже у хохлов деньги клянчат.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 у хохла что то выпросить бесполезно. А тем более у вора жидо хохла зеленского он давно все денежаи потратил на квартиры замки ожерелья сумочки для своей зеЛенки и недавно купил себе мерседес гитлера.
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5 час.
М
Мария
Наркошибздик уже вошёл в список самых богатых людей планеты? Не знаю, но к тому дело идёт. И всё ему мало, не нажрётся никак.
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5 час.
сергей отказ от доллара и срочно
он же жид а они ненасытные
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1 час.
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