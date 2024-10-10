АЛЕКСАНДР Крымский

Пиндосы уже у хохлов деньги клянчат.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 у хохла что то выпросить бесполезно. А тем более у вора жидо хохла зеленского он давно все денежаи потратил на квартиры замки ожерелья сумочки для своей зеЛенки и недавно купил себе мерседес гитлера.