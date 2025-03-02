«Миннесота» отправила Хуснутдинова в АХЛ. У 22-летнего форварда 2+5 за 57 матчей в сезоне

Ранее «Уайлд» получили в результате обмена форварда Густава Нюквиста. В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Хуснутдинов провел 57 матчей и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 11:14.
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