Астраханские железнодорожники провели профилактическое мероприятие для детей в лагере

Астраханские железнодорожники провели профилактическое мероприятие для воспитанников оздоровительного лагеря "Юный железнодорожник", чтобы помочь им избежать несчастных случаев при взаимодействии с железной дорогой.
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