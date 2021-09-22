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В США оценили российскую винтовку Мосина

В США оценили вклад винтовки Мосина в облик российской армии. Винтовка, ставшая одним из самых распространенных образов огнестрельного оружия, использовалась в большинстве конфликтов начала прошлого века, включая Великую Отечественную войну.

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