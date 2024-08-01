В шести малокомплектных школах Карелии создадут центры «Точка роста»

В сентябре центры образования естественно-научной и технологической направленности откроют в школах Сегежского муниципального округа, Кондопожского, Прионежского и Пудожского районов, рассказали в Минобразования Карелии.
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