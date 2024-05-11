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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хочет расстаться с Рафиньей, «Аль-Хилаль» готов дать за него около 100 млн евро. Бразилец не будет много играть, если останется

По данным Diario Sport, каталонцы рассматривают предложения по бразильскому вингеру. Один из вариантов – переход в саудовский «Аль-Хилаль», который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.

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