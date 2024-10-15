Бывшая Павла Дурова рассказала, кто у нее родится

Миллиардер Павел Дуров продолжает конфликтовать с Ириной Болгар, матерью своих троих детей. Она утверждает, что основатель социальной сети ВКонтакте не обеспечивает своих наследников должным образом и не проявляет интерес к их воспитанию.
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