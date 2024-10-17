Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.
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