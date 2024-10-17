Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

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ЮВ
Юрий Вершинин
Олух что то начал подозревать...
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