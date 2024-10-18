Трейлер Cronos The New Dawn, кооп-боевик от авторов Alan Wake, геймплей Wuchang, анонс Subnautica 2…Microsoft провела шоу Xbox Partner Preview, на котором анонсировали новый проект Bloober Team — хоррор Cronos: The New Dawn, PvP-боевик Blindfire, долгожданную Subnautica 2, экшен-RPG Mistfall Hunter и сказочное приключение The Legend of Baboo, а Remedy отметилась показом свежего кооперативного экшена по вселенной Control — источник#Microsoft #Subnautica.
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