Плач во время секса и после оргазма: это нормально?

Фото: otvet.mail.ru Плач во время секса или после оргазма не всегда свидетельствует о грусти. На самом деле, слезы в ходе такого физически и эмоционально насыщенного взаимодействия — явление довольно распространенное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии