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Плач во время секса и после оргазма: это нормально?

Плач во время секса и после оргазма: это нормально?

Фото: otvet.mail.ru Плач во время секса или после оргазма не всегда свидетельствует о грусти. На самом деле, слезы в ходе такого физически и эмоционально насыщенного взаимодействия — явление довольно распространенное.

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