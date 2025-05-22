Тайриз Халибертон перевел матч с «Никс» в овертайм и показал жест Реджи Миллера

Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон сравнял счет под сирену об окончании основного времени. Он реализовал дальнюю попытку и посчитал, что выиграл матч трехочковым, после чего продемонстрировал знаменитый жест Реджи Миллера, который легендарный игрок «Индианы» показал режиссеру Спайку Ли в Нью-Йорке в 5-м матче серии с «Нью-Йорком» в 1994 году.