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Регионы России

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Лукашенко сообщил об отказе Украины от белорусских калийных удобрений

Лукашенко сообщил об отказе Украины от белорусских калийных удобрений

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от поставок калийных удобрений из Беларуси и обратилась к их замещению поставками из США.

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