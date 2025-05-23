Новую схему детского туристического кешбэка обсуждают в Госдуме

Возможность возобновления программы детского туристического кешбэка сейчас обсуждают депутаты, сообщила 23 мая 2025 года Татьяна Буцкая, первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
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