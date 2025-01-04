На Новый год онлайн в мертвой ККИ Artifact подскочил до 12,8 тысячи — ботов хватило на два дняНечто необъяснимое произошло в Steam на Новый год: сыгравшая в ящик ККИ Artifact от Valve и автора MtG Ричарда Гарфилда вдруг ожила, показав онлайн в 12,8 тысячи индивидов.