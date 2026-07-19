Мир неслабо всколыхнуло известие: русские придумали очередное средство противодействия — на этот раз против «Старлинка».
Реально ли свернуть шею «Старлинку»
Комментарии
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ВС
Владимир Соловьев
Это изобретательство подобно американской авторучке в Космосе: проще брать с собой карандаш. Ещё проще создать помехи прямо в космосе: гвоздями!
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3 н.
T
Tigra07
А ещё проще - вывести на орбиту заряд малой мощности, в заданное время отключить свои объекты от питания - и жахнуть его! От эффекта ЭМИ ещё нормальной защиты не придумали вроде, а без питания никакой"линк" работать не будет. Да и прочие вражеские объекты повиснут мёртвым грузом. А списать всё это можно на... техническую неисправность - как враги делают. Регулярно...
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3 н.
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