Реально ли свернуть шею «Старлинку»

T

Tigra07

А ещё проще - вывести на орбиту заряд малой мощности, в заданное время отключить свои объекты от питания - и жахнуть его! От эффекта ЭМИ ещё нормальной защиты не придумали вроде, а без питания никакой"линк" работать не будет. Да и прочие вражеские объекты повиснут мёртвым грузом. А списать всё это можно на... техническую неисправность - как враги делают. Регулярно...