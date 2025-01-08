🇬🇧 Итоги 2024 года для ВС Великобритании и планы на будущее В течение прошедшего года новости вокруг британской армии частенько появлялись на страницах средств массовой информации.
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🇬🇧 Итоги 2024 года для ВС Великобритании и планы на будущее В течение прошедшего года новости вокруг британской армии частенько появлялись на страницах средств массовой информации.
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