В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в уничтожении чужого имущества путем поджога

В дежурную часть ОМВД России по Амурскому району поступило сообщение о поджоге грузового автомобиля на территории одного из предприятий города.
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