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Закон, порядок, государство

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«Такие удары наносятся впервые»: ВС РФ начали беспрецедентно бить по портам Одессы

Удары противника по Московской области, в результате которых погибли три человека, еще пятеро получили ранения, являются частью 40-дневной операции, которую анонсировал просроченный президент Украины в конце июня.

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