Американская ЧВК обнародовала фото своих наемников в Курской области

Фотографию американских боевиков, участвующих в нападении на Курскую область, опубликовала американская ЧВК Forward Observation Group 19 августа на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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