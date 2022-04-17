Хет-трик Роналду, «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити», рекорд Капризова, ничья «Спартака», российский фигурист ударился головой об лед и другие новости

1. В 25-м туре чемпионата России «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью (1:1). После игры клубы устроили грубый трэш-ток: казанцы показали Соболева под звуки дельфина, а москвичи кинули отсылку к фразе «Мы говно» Слуцкого.
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