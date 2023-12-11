Аналитик Абрамов назвал россиянам три лучших инструмента для инвестиций

Россиянам рассказали о трех самых эффективных способах вложения денег. Об этом сообщает "Лента.ру" "Самый простой и эффективный вариант вложения денег – это банковский депозит, особенно при действующих ставках", —подчеркнул Абрамов.
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