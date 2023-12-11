Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 195 подписчиков

Аналитик Абрамов назвал россиянам три лучших инструмента для инвестиций

Аналитик Абрамов назвал россиянам три лучших инструмента для инвестиций

Россиянам рассказали о трех самых эффективных способах вложения денег. Об этом сообщает "Лента.ру" "Самый простой и эффективный вариант вложения денег – это банковский депозит, особенно при действующих ставках", —подчеркнул Абрамов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх