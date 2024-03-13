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Daily Mail: из-за скандала с семейным фото принцесса Кейт Миддлтон чувствует себя ужасно

Daily Mail: из-за скандала с семейным фото принцесса Кейт Миддлтон чувствует себя ужасно

Daily Mail: принцессу Кейт Миддлтон расстроил скандал из-за семейного фото на День матери Инсайдеры заявили, что Кейт Миддлтон хотела сделать как лучше, опубликовав семейное фото, но при этом признала, что фото подверглось ретуши.

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