Daily Mail: из-за скандала с семейным фото принцесса Кейт Миддлтон чувствует себя ужасно

Daily Mail: принцессу Кейт Миддлтон расстроил скандал из-за семейного фото на День матери Инсайдеры заявили, что Кейт Миддлтон хотела сделать как лучше, опубликовав семейное фото, но при этом признала, что фото подверглось ретуши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии