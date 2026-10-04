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«Все предусмотрели»: Китай удивлен реакцией Москвы на неожиданный шаг Эрдогана

«Все предусмотрели»: Китай удивлен реакцией Москвы на неожиданный шаг Эрдогана

ПЕКИН, 4 октября, ФедералПресс. Мировое сообщество удивлено реакцией России на возможный реэкспорт Турцией комплексов противовоздушной обороны С-400.

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