В двух городах Татарстана прошли фестивали «Физмат прорыв» в рамках нацпроекта

Фестивали «Физмат прорыв» прошли в городах Альметьевск и Набережные Челны Республики Татарстан при содействии национального проекта «Молодежь и дети», как сообщили в министерстве образования и науки региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии