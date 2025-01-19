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"Рекорд" Бонни Блю, переспавшей с тысячей мужчин, был неизбежен

© AP Photo / Lefteris Pitarakis В 1995 году 22-летняя Грейс Куэк — сценический псевдоним Аннабель Чун — снялась в фильме "Самая большая в мире групповуха", в котором приняла участие "минимум в 251 половом акте".

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Вадим Скоробогатов
А где фильм???
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