Прокуратура проверит инцидент с девочкой, упавшей в яму в "Матрёшкином дворе"

Происшествие случилось 18 декабря, пострадавшего ребёнка эвакуировали на скорой помощи.В Новосибирске прокуратура Кировского района проверит инцидент с упавшей в яму на территории Южно-Чемского жилмассива девочкой.
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