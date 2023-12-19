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Царьград

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Прокуратура проверит инцидент с девочкой, упавшей в яму в "Матрёшкином дворе"

Прокуратура проверит инцидент с девочкой, упавшей в яму в "Матрёшкином дворе"

Происшествие случилось 18 декабря, пострадавшего ребёнка эвакуировали на скорой помощи.В Новосибирске прокуратура Кировского района проверит инцидент с упавшей в яму на территории Южно-Чемского жилмассива девочкой.

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