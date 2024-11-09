Шойгу и Дюмин: Два серых кардинала получили особые задания

Виктор Онегин

Подозревать кого то занимающих такое положение просто глупо. Их работа имеет не одно дно, потому что надо и дело делать и мозги врагам пудрить.Да и на верхах хватает группировок извлекающие из создавшегося положения свои интересы. Просто надо надеяться(опять надеяться) что создадут правильные законы и будут их блюсти. В России беда в том что правит не столько закон сколько выгода и часто чисто шкурная.