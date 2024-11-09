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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Шойгу и Дюмин: Два серых кардинала получили особые задания

Шойгу и Дюмин: Два серых кардинала получили особые задания

Maksim Konstantinov/Globallookpress Секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, а также помощника президента, секретаря Госсовета Алексея Дюмина называют серыми кардиналами, каждый из которых получил свои особые задания.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Подозревать кого то занимающих такое положение просто глупо. Их работа имеет не одно дно, потому что надо и дело делать и мозги врагам пудрить.Да и на верхах хватает группировок извлекающие из создавшегося положения свои интересы. Просто надо надеяться(опять надеяться) что создадут правильные законы и будут их блюсти.  В России беда в том что правит не столько закон сколько выгода и часто чисто шкурная.
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4 час.
Сергей Читалов
сплетни нужны не нам
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1 час.
Тамара Елисеева
Кругом Шойгу были одни воры, а он пушистый и белый ничего не знал? И ни в чём не был замешан? Шито белыми нитками.
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