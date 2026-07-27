Замена паспорта РФ в другом городе: куда обращаться

Граждане Российской федерации обязаны три раза проходить плановую процедуру получения паспорта. Обменять документ можно при утрате, краже, смене фамилии или повреждении в соответствии с законодательными нормами.
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