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Замена паспорта РФ в другом городе: куда обращаться

Замена паспорта РФ в другом городе: куда обращаться

Граждане Российской федерации обязаны три раза проходить плановую процедуру получения паспорта. Обменять документ можно при утрате, краже, смене фамилии или повреждении в соответствии с законодательными нормами.

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