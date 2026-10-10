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Аргументы и Факты

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Дмитриев заявил, что «дизельная дипломатия» разоблачила Зеленского

Дмитриев заявил, что «дизельная дипломатия» разоблачила Зеленского

Проводимая Владимиром Зеленским политика разоблачена «дизельной дипломатией», заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

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