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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костин остался в запасе в 7-м подряд матче «Сан-Хосе». У него 0 очков и «минус 4» в 7 играх в сезоне

Форвард «Шаркс» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).  В текущем сезоне у 25-летнего россиянина нет набранных очков в 7 играх при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 8:18.

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