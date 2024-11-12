Костин остался в запасе в 7-м подряд матче «Сан-Хосе». У него 0 очков и «минус 4» в 7 играх в сезоне

Форвард «Шаркс» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б). В текущем сезоне у 25-летнего россиянина нет набранных очков в 7 играх при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 8:18.