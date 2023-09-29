Хоккеист Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил американские СМИ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выступил переводчиком новичка "столичных" Ивана Мирошниченко после предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".
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