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Хоккеист Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил американские СМИ

Хоккеист Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко и рассмешил американские СМИ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выступил переводчиком новичка "столичных" Ивана Мирошниченко после предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".

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