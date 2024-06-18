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Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса

Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса

© РИА Новости . Виталий Аньков Сегодня 5,8K прочитали Вскоре после официального визита Пхеньян и Харбин, Владимир Путин продолжает посещать стратегически важные страны Восточной и Юго-Восточной Азии — Корейскую Народно-Демократическую Республику и Социалистическую Республику Вьетнам Страна чучхэ и дронов Уже известно, что Путин посещает Северную Корею 18–19 июня, а вслед за этим сразу же отправится во вьетнамский Ханой.

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