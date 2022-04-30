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Лавров: в повестке дня переговоров России и Украины - вопросы отмены санкций

Лавров: в повестке дня переговоров России и Украины - вопросы отмены санкций

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть зафиксирован постоянный нейтралитет Киева, а также гарантии его безопасности, кроме того, в повестке переговоров – вопросы отмены санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видео-конференц-связи обсуждают проект возможного договора", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.

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