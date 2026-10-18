@ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Tекст: Олег Исайченко Владимир Зеленский подтвердил, что США предупредили Украину о возможной остановке передачи разведданных.
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