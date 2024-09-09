Важнейший рубеж обороны ВСУ канал «Северский Донец — Донбасс» пройден По данным издания «Украина.ру», российские войска полностью освободили посёлок Калинина, к северу от Часова Яра, прорвавшись через канал «Северский Донец — Донбасс».
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