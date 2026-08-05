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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трансферный бан «Ахмата» приостановлен CAS. Клуб сможет регистрировать игроков в период рассмотрения апелляции на решение ФИФА

Генеральный директор « Ахмата » Ахмед Айдамиров сообщил, что клубу удалось добиться приостановки трансферного бана, наложенного Международной федерацией футбола (ФИФА).

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