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17 человек пострадали при столкновении самолетов в аэропорту Токио

17 человек пострадали при столкновении самолетов в аэропорту Токио

REUTERS/Issei Kato При столкновении пассажирского рейса авиакомпании Japan Airlines с грузовым самолетом береговой охраны Японии в токийском аэропорту Ханэда пострадали как минимум 17 человек, находившихся на гражданском борту.

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