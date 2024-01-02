17 человек пострадали при столкновении самолетов в аэропорту Токио

REUTERS/Issei Kato При столкновении пассажирского рейса авиакомпании Japan Airlines с грузовым самолетом береговой охраны Японии в токийском аэропорту Ханэда пострадали как минимум 17 человек, находившихся на гражданском борту.
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