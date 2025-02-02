9 элементов традиционного женского гардероба, которые расскажут вам о статусе своей хозяйки

Одежда — универсальный язык с самых давних времен. Как правило, в каждом традиционном женском наряде присутствовала хотя бы одна заметная деталь, по наличию которой сразу можно было сделать какой-то вывод о его хозяйке.
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