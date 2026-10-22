Османское наследие помогает Анкаре укреплять связи с балканскими странами. Но насколько далеко распространяется турецкое влияние и почему Сербия, самопровозглашенное Косово и Черногория периодически вступают в конфликты с Анкарой?Турция восстанавливает османские мечети на Балканах, обучает местных журналистов и развивает собственные СМИ на языках региона.
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