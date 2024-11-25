Попытка кораблей Украины пройти в Азовское море: хроника "керченского инцидента" 2018 года.Тогда целью пиар-провокации киевского режима, по мнению ряда экспертов, было подтверждение Украины своих претензий на Крым и воды Азовского моря и Керченского пролива.