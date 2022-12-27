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Зак Лавин закрыл первую половину матча с «Хьюстоном» 3-очковым под сирену

Зак Лавин закрыл первую половину матча с «Хьюстоном» 3-очковым под сирену

Звездный защитник «Буллс» Зак Лавин исполнил «баззер» на исходе второй четверти матча с «Рокетс» (118:133).

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