Куда сходить: интересные мероприятия 20 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Музей каменных древностей «Лапидарий»(Керчь, ул. Розы Люксембург, 24/14) «Концерт классической инструментальной музыки в керченском лапидарии», 12+ 20 октября, 18:00 Слушателей ждёт талантливое исполнение классической инструментальной музыки юными артистами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии