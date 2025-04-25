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Ждать ли метеопатам магнитную бурю 26 апреля?

Ждать ли метеопатам магнитную бурю 26 апреля?

Здоровье Эксперты рассказали, для кого магнитные бури наиболее опасны. Магнитная буря 26 апреля: перед геоштормом наступило затишье  В Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в настоящий момент поверхность Солнца находится в спокойном состоянии и за последнее время там не было зафиксировано ни одной мощной вспышки, а лишь семь вспышек класса C.

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